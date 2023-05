Al Pacino di nuovo papà a 83 anni: in arrivo il quarto figlio, la fidanzata 29enne Alfallah all’ottavo mese di gravidanza

A 83 anni, Al Pacino si prepara ad abbracciare il suo quarto figlio. Lo rivela il sito americano di gossip Tmz, secondo cui la fidanzata Noor Alfallah, 29 anni, sarebbe già incinta di circa 8 mesi. Qualche settimana fa, era stato il suo amico e collega De Niro, 79 anni, ad annunciare che sarebbe diventato di nuovo padre. Ora anche per l’attore della trilogia del Padrino sarebbe arrivata la bella notizia, a oltre 20 anni dalla nascita del suo ultimo figlio. Al Pacino e Alfallah hanno iniziato a frequentarsi nel 2020, nei primi mesi della pandemia da Covid-19. La differenza di età tra i due è notevole, ma per lei non sembra essere una problema, anzi. Prima della sua relazione con la star del cinema, Alfallah è stata legata sentimentalmente a Mick Jagger, oggi 79enne, e al miliardario Nicolas Berggruen, 61 anni. Se le indiscrezioni di Tmz dovessero rivelarsi veritiere, tra circa un mese Al Pacino potrebbe abbracciare il suo quarto figlio. I tre precedenti l’attore li ha avuti con due donne diverse: i gemelli Olivia Rose e Anton James sono nati nel 2001 dal suo rapporto con l’attrice Beverly D’Angelo, mentre Julie Marie è nata nel 1989 durante la relazione con l’insegnante di recitazione Jan Tarrant.

Credits foto: EPA/David Swanson

