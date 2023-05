Denise Galatà, la 19enne caduta nel fiume Lao mentre faceva rafting in gita scolastica a Cosenza: ritrovato il casco – Il video

Proseguono le ricerche di Denise Galatà, la studentessa 19enne originaria di Cinquefrondi, nel reggino, di cui non si hanno più tracce da ieri. La giovane è caduta nelle acque del fiume Lao, a Laino Borgo, nel Cosentino, mentre faceva rafting insieme a un gruppo di compagni di classe. Nella mattinata di oggi, 31 maggio, sono riprese le operazioni di ricerca, ed è stato ritrovato il caschetto che la giovane indossava prima di precipitare in acqua, in un’area in cui ora si concentrano le ricerche della studentessa. Sul posto sono presenti Vigili del fuoco, carabinieri, il Nucleo speleo fluviale e le squadre del Soccorso Alpino di Calabria e Basilicata. La Procura di Castrovillari ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità nella scomparsa della giovane. Il sostituto procuratore di turno, Simona Manera, ha delegato le indagini ai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, che hanno avviato le indagini. Al momento sono già stati sentiti i compagni di classe della giovane e i suoi insegnanti.

La vicenda

Denise Galatà, originaria di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, si trovava in gita scolastica con una quarantina di compagni dell’Istituto Rechichi di Polistena. Durante la gita nel parco del Pollino, nella giornata gli studenti hanno preso parte a un’attività di rafting sul fiume Lao, accompagnati dalle guide del «Pollino Rafting». Durante l’escursione però il gommone si sarebbe scontrato con una zona particolarmente impervia del fiume. Sul gommone, oltre alla giovane, erano presenti cinque compagni di classe dell’Istituto Rechichi di Polistena e le guide del «Pollino rafting». Durante l’incidente sono finiti in acqua altri tre compagni di classe di Denise, che sono stati subito recuperati e tutti gli studenti, di età compresa tra i 16 e i 18 anni sono stati portati in salvo. Della studentessa, invece, si è persa ogni traccia. Secondo quanto accertato dagli agenti, tutti i giovani indossavano i dispositivi di sicurezza previsti per questo tipo di attività: caschetti e giubbotti salvagente.

Foto e video: Vigili del Fuoco

