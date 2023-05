Il Cremlino: «La Russia sostiene i serbi del Kosovo, i loro diritti vanno rispettati»

«La Russia segue molto da vicino gli sviluppi della situazione in Kosovo e sostiene incondizionatamente la popolazione serba del Kosovo» e chiede che «i diritti vengano rispettati» e «non ci sia posto per azioni provocatorie che violino i loro diritti». Sono le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all’indomani degli scontri registrati nel Nord del Kosovo tra serbi e truppe Nato della missione Kfor, in cui sono rimasti coinvolti anche 14 alpini italiani. Peskov, citato dall’agenzia russa Ria Novosti, ha aggiunto che Mosca guarda con «preoccupazione» a quanto sta accadendo alla popolazione civile nelle regioni russe confinanti con l’Ucraina, lamentando che da parte dei Paesi Occidentali non vi è stata «nemmeno una parola di condanna» in merito ai bombardamenti registrati negli ultimi tempi nelle regioni.

