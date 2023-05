Alta tensione nel nord del Kosovo tra serbi e truppe Nato: feriti 41 militari della Kfor, 11 sono italiani

Alta tensione a Zvecan, nel nord del Kosovo. 41 militari della Kfor, tra cui 11 italiani sono rimasti feriti negli scontri fra truppe Nato e dimostranti serbi. Degli undici feriti italiani, che avrebbero riportato «ustioni e fratture esposte» dopo esser stati colpiti da molotov e altri dispositivi incendiari, tre sarebbero in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Il ministero degli Esteri, Antonio Tajani, e quello della Difesa, Guido Crosetto hanno espresso solidarietà ai «militari della missione Kfor rimasti feriti in Kosovo durante gli scontri tra manifestanti serbi e polizia kosovara», hanno scritto entrambi su Twitter. Gli scontri si sarebbero intensificati nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 maggio, quando la Forza Nato in Kosovo (Kfor) è intervenuta nella città di Zvecan, nel distretto di Kosovska Mitrovica, per disperdere i circa 300 dimostranti serbi che da questa mattina manifestavano davanti alla sede del comune per protestare contro l’insediamento del nuovo sindaco di origine albanese. I militari della Kfor hanno fatto largo uso di manganelli, lacrimogeni e bombe assordanti, mentre i manifestanti hanno risposto con un fitto lancio di sassi, bottiglie e altri oggetti. Zvecan è un comune a maggioranza serba alla cui guida sono stati eletti il 23 aprile scorso nuovi sindaci di origine albanese dopo il boicottaggio elettorale dei serbi. Alle urne si sono infatti presentati circa 1.500 aventi diritto sui 45.000 registrati. Proteste analoghe si sono tenute anche a Zubin Potok e Leposavic. Intanto, a Pristina gli ambasciatori dei Paesi del Quint (Usa, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia) hanno nuovamente incontrato oggi il premier kosovaro Albin Kurti, con la richiesta di evitare l’ingresso dei nuovi sindaci di origine albanese nelle sedi municipali di Zvecan, Zubin Potok e Leposavic.

