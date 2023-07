Kosovo, caos in parlamento: il premier Kurti aggredito dai deputati dell’opposizione – Il video

Prima l’acqua, poi lo scontro fisico. In Kosovo, durante la seduta in parlamento in cui il primo ministro Albin Kurti stava riferendo in aula sulla situazione nel nord del paese, il discorso è stato interrotto dal lancio di oggetti e acqua sul premier. Poi è dovuta intervenire la sicurezza per impedire ai deputati dell’opposizione di arrivare allo scontro fisico con Kurti, che è stato comunque spintonato via. Tra Kosovo e Serbia, che non ne riconosce la sovranità, negli ultimi mesi è riesplosa la tensione. Incidenti al confine hanno coinvolto civili, poliziotti e anche alcuni militari italiani della missione Kfor. L’incidente è accaduto giovedì 13 luglio, quando alcuni parlamentari hanno preso di mira l’esecutivo e ad avere la peggio sono stati anche il vicepremier e il ministro delle Finanze. Il presidente dell’Assemblea Glauk Konjufca ha ordinato alla polizia di intervenire. Nella giornata precedente, Kurti aveva annunciato di aver «raggiunto un accordo con l’Ue sui prossimi passi per la de-escalation nel nord e la normalizzazione delle relazioni con la Serbia. Ciò dimostra la nostra volontà di adottare misure concrete per garantire la pace, la sicurezza e la stabilità in Kosovo e nella regione, al servizio della democrazia e dello stato di diritto».

