Stefano Bandecchi: la procura Figc apre un’inchiesta per le frasi sulla Juve e su Gravina

La Procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo sulle dichiarazioni del patron della Ternana e neo sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Lo fa sapere l’agenzia di stampa Ansa. «Hanno rubato (riferendosi alla Juve, ndr), Gravina? Cambi spacciatore», le frasi prounciate nel corso della diretta di calciomercato.it ai microfoni di TvPlay. Il presidente federale poco prima si era espresso con toni distensivi («Ritrovata serenità») sul patteggiamento tra il club bianconero e la Procura Figc. «Gravina – fa sapere la Figc – intende chiedere l’autorizzazione per adire le vie legali, a tutela della sua immagine e di quella della stessa Federazione». Bandecchi è diventato da poco sindaco di Terni. In un’intervista a La Zanzara ieri aveva detto che Mussolini «ha fatto anche cose buonissime». La frase completa rivolta da Bandecchi a Gravina è stata questa: «Con tutto il rispetto per Gravina penso che debba cambiare spacciatore. Ha detto qualcosa di gravissimo per un uomo con una carica come la sua. Ha sbagliato, quello che ha detto non ha né capo né coda, forse voleva dire qualcosa di diverso. Non esiste nessuno di considerabile sopra le leggi, perché sennò scusate io domani vado a fare una rapina in banca e con quei soldi risolvo i miei problemi. Il mondo del calcio deve allinearsi di più con le problematiche di tutti i giorni».

