Raduno a Peschiera del Garda del 2 giugno, su TikTok lo sfottò a Salvini per l’allarme baby gang: «Tanto abbiamo il piano B» – I video

In vista del raduno del 2 giugno sale la preoccupazione di nuovi scontri ed episodi di teppismo come accaduto lo scorso anno

Il 2 giugno si avvicina e Peschiera del Garda si prepara al «popolo dei maranza», l’annunciato raduno di baby gang che dovrebbero svolgersi nel comune del Veronese. Lo scorso anno, all’evento hanno partecipato circa 2mila giovani, che hanno creato il caos in stazione e sul lungolago. In quell’occasione, il ministro Matteo Salvini aveva chiesto sui social di impedire nuovi incidenti anche quest’anno. Ora a rispondergli sono stati direttamente alcuni «maranza», che hanno dato il via a una sfida sui social. «Matteo ti aspettiamo…Anzi, è meglio se non vieni», dice uno dei ragazzi in un video su TikTok. Proprio per prevenire atti di teppismo ieri c’è stato un vertice online tra le sei prefetture maggiormente interessate. L’obiettivo è coordinare azioni di contenimento. I giovani si fanno beffa però dei piani di sicurezza straordinari e annunciano di avere già in tasca «un piano B».

L’allarme sul «popolo dei maranza»

Dopo i disordini dello scorso anno, Salvini aveva apostrofato il «popolo dei maranza» come «un gruppo di deficienti che va in giro a molestare e a rubare». Ora le sue parole sono state rilanciate su TikTok da alcuni partecipanti. «Hey bro, il 2 giugno vuoi andare a Peschiera del Garda ma hai paura di un possibile affronto con i maranza? – chiede uno dei partecipanti ai suoi follower su TikTok -. Tranquillo, se un maranza si avvicina a te basta dirgli: “Ragazzi, so che questa è la vostra zona, sono qui per divertirmi e vi rispetto”. Vi giuro che non vi toccherà nessuno».

