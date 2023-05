Morgan giudice a X Factor, ora è ufficiale: il cantautore torna dopo 9 anni. Con lui Fedez, Ambra e Dargen D’Amico

Arriva l’ufficialità sul ritorno di Morgan come giudice nella prossime edizione di X Factor. Il talent su Sky e Now atteso per settembre avrà una formazione inedita, a cominciare dai giudici con Fedez, che arriva alla settima partecipazione, Ambra Angiolini che si era esibita nella finale da record dello scorso anno, confermato poi Dargen D’Amico e infine Morgan, che torna dopo nove anni dalla sua ultima partecipazione. Il cantautore si era seduto al banco dei giudici tra il 2008 e il 2014, quindi per ben sette edizioni di cui cinque vinte. Un primato finora mai eguagliato da nessun altro e che gli è valso un posto nei Guiness World records, come giudice più vincente al mondo tra le varie edizioni del talent. Lo scorso anno Morgan aveva fatto un’incursione nel programma prodotto da Fremantle, con due performance live in cui aveva portato sul palco Altrove e La crisi dei Bluvertigo. Confermata intanto alla conduzione la cantante Francesca Michielin, dopo il debutto positivo della scorsa edizione.

