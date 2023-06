Zlatan Ibrahimovic in lacrime a San Siro: «È arrivato il momento di dire ciao al calcio, non al Milan» – I video

Zlatan Ibrahimovic si commuove allo stadio Meazza per il suo addio al Milan. Poco dopo il triplice fischio, con lo stadio ancora pieno, tappeto rosso verso il centro del campo per lo svedese, all’ultima apparizione in rossonero. Scaroni, Furlani, Maldini e Massara hanno accolto al termine di due ali di giocatori e staff rossonero, il giocatore svedese, in lacrime nel salutare il Milan e San Siro. «È arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi», ha detto Ibramimovic riferendosi ai tifosi rossoneri. «Troppo difficile, troppa emozione. A voi dirò: “Ci vediamo in giro se siete fortunati”. Forza Milan e arrivederci». E poi ancora: «La prima volta che sono venuto al Milan, mi avete dato la felicità. La seconda volta mi avete dato l’amore. Voglio ringraziare la mia famiglia, i giocatori, il mister e voi tifosi», ha concluso il campione svedese con le lacrime agli occhi. Anche Stefano Pioli ha commentato l’addio di Ibrahimovic: «Ho allenato un campione, il più grande che ho allenato, sono molto triste. Capisco che non è stato facile, spiace tanto e sicuramente Zlatan è stato punto di riferimento per me e per la squadra», ha detto l’allenatore. «Sapevo di confrontarmi con una persona di alto livello che dice sempre quello che pensa, a volte ho parlato poco e ascoltato tanto, a volte abbiamo anche discusso – ha proseguito Pioli -. Ma Zlatan ha grande personalità, ci sono state situazioni importanti, ma è stato tutto molto bello. Sul campo eravamo molto commossi. Tempo fa non si vedeva allenatore, ma quel che deciderà di fare lo farà bene, perché ha troppe qualità», ha concluso.

