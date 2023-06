Andrea Gianbruno in prima serata? Il compagno della premier verso un talk show tutto suo: l’indiscrezione da Mediaset

Al giornalista potrebbe essere affidato un nuovo programma di attualità e politica nel già affollato palinsesto di Rete4. Ma se l’incastro non dovesse riuscire, per lui si valuta uno spostamento della striscia quotidiana in una posizione più favorevole

La prossima stagione televisiva potrebbe riservare per Andrea Gianbruno un salto in prima serata nel già affollato palinsesto di Rete4. Secondo il Fatto quotidiano, il compagno della premier Giorgia Meloni sarebbe candidato a conduttore un nuovo talk show stando a una fonte vicina al mondo Mediaset. Sventata la partenza di Nicola Porro, a più riprese dato in sostituzione di Fabio Fazio la domenica sera su Raitre nella nuova Rai meloniana, a Cologno Monzese si starebbe lavorando per un programma definito di attualità da mettere nelle mani del giornalista già in forze al Tg4. Un prodotto televisivo in «stile Del Debbio», quindi con dei punti di contatto con Diritto e rovescio che dovrebbe comunque mantenere saldo il suo posto al giovedì sera.

La striscia quotidiana

Dopo una breve pausa passata dietro le telecamere, Giambruno è tornato in video poche settimane dopo la nascita del governo della sua compagna fino a condurre una striscia quotidiana nel primo pomeriggio chiamata “Diario del giorno”. Nel nuovo talk show, il giornalista avrebbe l’occasione di occuparsi non solo di temi politici, come già fa di pomeriggio, ma anche questioni più legate alla cronaca e ai problemi economici di tutti i giorni. Resta però da chiarire quale sarà il giorno prescelto per Gianbruno, considerando i buoni ascolti finora ottenuti il lunedì da Quarta repubblica di Porro, il martedì da Fuori dal coro di Paolo Giorgiano, il mercoledì da Zona bianca di Giuseppe Brindisi e infine dal modello a cui ci si vorrebbe ispirare, cioè Diritto e rovescio di Del Debbio. L’alternativa alla prima serata potrebbe essere uno spazio quotidiano in un orario più in vista rispetto a quello occupato oggi.

