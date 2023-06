Le lacrime amare di Buffon dopo Parma-Cagliari, a 45 anni sfuma il ritorno in Serie A – Il video

L’ex portiere della Nazionale fino all’ultimo non ha smesso di sostenere il suo Parma, restando a bordo campo bloccato da un infortunio. Per lui c’è ancora un anno di contratto, ma il salto in Serie A nel club che lo aveva lanciato nel 2001 non è riuscito

All’andata era stato mister Claudio Ranieri a non riuscire a trattenere le lacrime. Troppo forte l’emozione per quella rimonta al 90′ del suo Cagliari che dopo il ritorno finito 0-0 ha regalato ai sardi la finale per un posto in Serie A contro il Bari. A versare lacrime amare stavolta è Gigi Buffon davanti alla certezza a fine gara che lui e il suo Parma non torneranno nella massima serie. Nella semifinale contro il Cagliari, l’ex portiere azzurro che ha ancora un anno di contratto davanti a sé è dovuto restare a bordo campo bloccato da un infortunio. Ma non ha mai fatto mancare il suo sostegno ai compagni e a mister Fabio Pecchia, fino all’ultimo quando davanti alla sconfitta è andato sotto la curva per riabbracciare l’ultima volta in questa stagione i tifosi mentre i compagni provavano a consolarlo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: