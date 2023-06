Adriana Volpe e i maltrattamenti dell’ex: «Va al Grande Fratello, le farò fare una brutta fine»

Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, ha minacciato di non farle vedere più la figlia e di farle fare una brutta fine. Lo ha fatto davanti a un’amica della showgirl che ieri ha testimoniato nel processo per maltrattamenti nei suoi confronti. «Sei una z… quando esci ti rovino la vita», è una delle frasi riportate. E ancora: «Porto via la bambina, non gliela faccio più vedere». La donna, racconta Il Messaggero, ha registrato i messaggi vocali di Parli. I due si sono separati nel giugno 2021. Nelle scorse udienze proprio Volpe aveva raccontato i maltrattamenti. «I rapporti tra loro sono sempre stati molto tranquilli, ma le cose hanno iniziato a cambiare poco prima che lei entrasse nel programma e sono degenerate quando lei era nella casa», ha detto un’amica di Volpe ai giudici riferendosi al Grande Fratello.

L’udienza

Vedevano le puntate insieme «ma era anche un’occasione per stare tutti insieme e vedere le puntate in cui c’era Adriana». Proprio in quei momenti Parli si scatenava: «Sei una p…, quando esci ti rovino». L’uomo abusava anche di alcol: «Sono andata almeno una decina di volte a casa loro, c’era sempre vino sulla tavola, a volte lui beveva anche una bottiglia da solo e capitava che quando andavamo lì già era alticcio». Adriana Volpe aveva volontariamente abbandonato il Grande Fratello, quando era stata informata che il padre di Parli stava male. «Era straziata perché lui la minacciava e la maltrattava. Mi raccontava tutto piangendo al telefono: le minacce di morte davanti alla madre di lui e anche alla bambina. Adriana era talmente turbata che aveva difficoltà a parlare». La Volpe aveva dato la sua versione nelle scorse udienze: «Iniziò a minacciarmi dicendomi che mi avrebbe portato via la bambina e prese i nostri documenti. Per tutto il 2021 abbiamo vissuto momenti di panico. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili».

