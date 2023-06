La Juve verso l’uscita dalla Superlega, l’indiscrezione dei media spagnoli sulla lettera a Real Madrid e Barcellona

I nuovi vertici della Juventus avrebbe deciso di tirarsi fuori dal progetto della Superlega, su cui invece aveva tanto insistito l’ex presidente Andrea Agnelli. Secondo il sito spagnolo Relevo, dalla Juve è partita una lettera per Real Madrid e Barcellona in cui si annuncia l’abbandono del progetto comune, con le pratiche per uscire dalla società già avviate. La trasmissione tv spagnola El Chiringuito ha invece detto che la lettera sarebbe già pronta, ma non ancora partita da Torino. I media spagnoli sono certi che la Juve può sfilarsi dalla società che avrebbe dovuto dare vita alla Superlega senza pagare penali, ma per farlo avrà bisogno di alcune settimane.

È atteso a breve intanto il verdetto della Corte di Giustizia europea che in Lussemburgo dovrà decidere sull’accusa avanzata dai tre club ancora nel progetto contro Fifa e Uefa per monopolio illegale. Sul caso finora è stato registrato solo il parere non vincolare dell’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, Athanasios Rantos, che si era espresso in modo molto esplicito a favore della Uefa.

