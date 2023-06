Leo Messi, finale di carriera negli Usa: dopo il Psg è pronto ad approdare all’Inter Miami

Non sono state le sirene del Golfo ad incantare Lionel Messi, il fuoriclasse argentino in uscita dal Paris Saint Germain dopo due stagioni e un amore sfiorito presto. Il campione del mondo lascerà sì definitivamente l’Europa (smentite dunque anche le voci di un clamoroso ritorno al Barcellona), ma per approdare negli Usa. Dalla prossima stagione sarà infatti il fiore all’occhiello dell’Inter: non quella di Milano, s’intende, ma l’omonima squadra di Miami. Secondo quanto riporta la Gazzetta, all’annuncio dell’accordo mancano solo i crismi dell’ufficialità. Questione di giorni, forse di ore. A far prevalere tra le ipotesi sul piatto di Messi l’opzione americana, in attesa di conoscere i dettagli dell’ingaggio, è probabile siano state questioni di preferenza personale «logistica» (una vita di lusso in Florida, a breve distanza di volo dall’amata Argentina) oltre che commerciale (lo sviluppo prevedibile del brand e di lauti accordi commerciali sul mercato Usa). Ad accogliere Messi, quando l’accordo sarà ufficializzato, potrebbe esserci anche l’ex campione britannico David Beckham, fra i soci della società calcistica di Miami.

