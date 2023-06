Rai 3, l’indiscrezione di TvBlog: «Report» al posto di Fabio Fazio dall’8 ottobre

Dopo l’addio di Fabio Fazio arriva una nuova indiscrezione su chi occuperà la fascia della domenica sera di Rai 3. Secondo quanto riferisce TvBlog, si tratterebbe del programma Report di Sigfrido Ranucci, la cui partenza sarebbe fissata per domenica 8 ottobre. Già nei giorni scorsi il giornalista si era espresso in merito. «Nessuna notizia e su questa cosa bisogna fare delle serie valutazioni, le faremo con chi di dovere», aveva inizialmente detto intervenendo a Un giorno da pecora di Rai Radio 1. Per poi far trapelare la sua disponibilità, ma sempre con qualche riserva: «Io vorrei capire innanzitutto la motivazione dello spostamento, perché abbiamo fatto una grande fatica a passare dal 4% al 9-10%», ha detto. Poi ha precisato: «Amo le sfide: se mi si dice che c’è da fare questa cosa perché è la soluzione migliore per il bene dell’azienda io mi impegnerò per ottenere il risultato migliore». Si tratta di uno spazio che il programma ha già testato in passato. Prima di Che tempo che fa, nel 2013, la trasmissione di Ranucci era proprio su Rai 3, guidata all’epoca da Milena Gabanelli. Ma poi è stato spostato per lasciare spazio a Fazio e Littizzetto. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

