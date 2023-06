L’ultima puntata di Viva Rai2!: Fiorello con Amadeus che imita Mengoni – Il video

In via Asiago oggi è andato in scena il gran finale di “Viva Rai2!”. Fiorello per l’ultima puntata ha voluto accanto l’amico Amadeus. Sui titoli di coda lo showman ha salutato e ringraziato tutta la squadra e il pubblico promettendo che, se alcuni problemi saranno risolti, la trasmissione tornerà «all’inizio dell’inverno». Probabilmente si riferisce alle proteste dei residenti. A cui ieri ha risposto. Nel box con il conduttore Fabrizio Biggio c’è anche Gabriele Muccino. Che, racconta l’AdnKronos, viene poi raggiunto da Amadeus vestito con parrucca e barba nere, uno spolverino nero e una maglia argentata ad imitare il cantante Marco Mengoni.

Il conduttore di Sanremo si esibisce davanti ad una folla gremita in via Asiago 10 nella canzone “Due vite” con ballerine che gli ballano intorno e uno schermo tempestoso sotto. «Sembri un lupo mannaro a New York!», esclama un divertito Fiorello. «Lo zio di Mengoni», ribatte Amadeus che si toglie lo spolverino per il caldo e mostra la «maglia della salute» bianca sotto.

