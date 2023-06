Roland Garros, la numero 1 del mondo Swiatek vince il suo terzo Open di Francia

È la quattordicesima partita di fila vinta da Iga Swiatek sulla terra rossa di Parigi. A 22 anni, la tennista di Varsavia ha messo in bacheca il suo terzo Roland Garros. Nella finale disputata nel pomeriggio di oggi, 10 giugno, ha battuto la ceca Karolina Muchova in tre set: 6-2, 5-7, 6-4. Nel corso del torneo, la polacca ha perso solo un set, proprio nella finale. Nessun cambiamento nel ranking Wta per Swiatek, al numero uno, mentre Muchova passerà dalla 43esima posizione alla 16esima. Terzo Open di Francia, dunque, per la polacca, e quarto torneo del Grande Slam in carriera. Aveva vinto a Parigi già nel 2020 e nel 2022. Sempre l’anno scorso, Swiatek si è aggiudicata anche i suoi primi Us Open. Con la vittoria odierna al Roland Garros, Swiatek guadagna 2 mila punti per la classifica Wta e un montepremi di 2,3 milioni di euro.

