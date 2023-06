Trump dopo l’incriminazione: «L’America è andata a dormire con le lacrime agli occhi»

«L’America ieri è andata a dormire con le lacrime agli occhi. Presto però sarà in grado di sorridere, perché avremo sconfitto i marxisti, i fascisti, i comunisti, gli squilibrati e la sinistra radicale». Sono le parole scritte dall’ex presidente statunitense Donald Trump sulla sua piattaforma social Truth, all’indomani della sua incriminazione per aver sottratto documenti top secret dalla Casa Bianca e trasferiti nella residenza di Mar-a-Lago dopo la conclusione del mandato presidenziale e per aver rivelato piani militari di attacco, come sarebbe dimostrato da un audio acquisito dall’accusa. «Riporteremo di nuovo l’America al primo posto e la renderemo di nuovo grande!», ha rilanciato il tycoon, citando il suo slogan Make America Great Again. La prima apparizione in pubblico dopo l’incriminazione è attesa per oggi, 10 giugno, ospite di un evento del partito repubblicano a Columbus, in Georgia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: