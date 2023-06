Champions League, le reazioni a caldo. Rodri si complimenta con l’Inter: «Che squadra incredibile». Zhang: «Non siamo secondi a nessuno»

A Istanbul, gli inglesi sconfiggono i nerazzurri 1 a 0, grazie al gol di Rodri. Il Manchester City è la seconda squadra inglese nella storia a chiudere una stagione con il triplete: Premier League, Champions League e FA Cup. Eguaglia così il record dell’altra squadra di Manchester, lo United, che ci riuscì nel 1999. Dall’altro lato, la partita di Istanbul regala un record anche all’Italia, ma negativo: non era mai successo che tre squadre della stessa Nazione perdessero le tre finali delle principali competizioni europee. A concedere gli onori all’Inter è l’uomo simbolo della nottata all’Ataturk Stadium, l’autore della rete per i Citizens. Nell’intervista post gara, Rodri fa i complimenti ai nerazzurri: «Che squadra che abbiamo affrontato. Era incredibile il modo in cui si difendevano, il modo in cui contrattaccavano. Anche a loro va dato merito, perché sono una grande squadra». Il centrocampista del City non trattiene l’emozione per la vittoria: «Non avevo mai pensato, neanche nei miei sogni da bambino, di arrivare qui in finale e fare il gol vincente, giocare così male nel primo tempo e poi segnare».

Simone Inzaghi, ai microfoni di Mediaset, si dice felice per la prestazione dei suoi ragazzi. «Sono orgoglioso della squadra, della società, dei tifosi». Lato societario, il presidente dell’Inter Steven Zhang, a Sky, rivendica: «Nello sport c’è anche la sconfitta, ma stasera l’Inter ha dimostrato di non essere seconda a nessuno. Prima di stasera tutti pensavano che non ci fosse partita e che noi fossimo l’underdog. Abbiamo messo fondamenta forti, varranno per il futuro». Né l’allenatore né il presidente nascondono, comunque, la delusione per il trofeo sfumato.

Così come Federico Dimarco, vicino al gol con un colpo di testa che si è spento sulla traversa: «C’è tanta delusione per quello che abbiamo dimostrato sul campo, ma tanto orgoglio perché abbiamo dato il 120% sul campo. Non è bastato, ma va bene così, ha vinto la squadra più forte costruita per vincere la Champions». Sui social, l’account ufficiale dei nerazzurri ringrazia i tifosi, «siete incredibili», e si congratula con gli avversari: «Complimenti al Manchester City». Intanto, mentre a Istanbul si conclude la cerimonia di premiazione, a Milano piazza Duomo è affollata: nonostante la sconfitta, sono in migliaia i fan dell’Inter a sventolare bandiere, accendere fumogeni e a colorare la piazza con sciarpe e magliette nerazzurre. A San Siro, dove quasi 50 mila tifosi hanno assistito al match, al triplice fischio finale è tributato un lungo applauso alla squadra.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: