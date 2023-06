Le tre finali dei tre fratelli Esposito: tutti in campo stasera con Spezia, Bari e Italia Under 20

Salvatore, 22 anni, centrocampista dello Spezia. Sebastiano, 20 anni, attaccante del Bari. Francesco Pio, 17 anni, attaccante primavera dell’Inter e della Nazionale Under 20. Per uno strano incrocio di date e calendario, tutti e tre questa sera affronteranno una partita decisiva con le rispettive squadre. Alle 20.45 Salvatore scende in campo sul campo neutro di Reggio Emilia nello spareggio salvezza per rimanere in A tra Spezia e Verona, finite terzultime in campionato a 31 punti. Un quarto d’ora prima si accendono i riflettori al San Nicola per la finale di ritorno dei playoff di Serie B. All’andata, in Sardegna, Cagliari e Bari hanno pareggiato 1-1 e ora si giocano i 90 minuti finali che valgono la promozione nella massima serie. Dato il miglior posizionamento durante il campionato, ai pugliesi basta un pareggio. Alle 23 poi, Francesco Pio e la Nazionale italiana Under 20 affrontano in Argentina l’Uruguay nella finale che vale il Mondiale.

I tre campioni di Castellammare di Stabia

Figli di Agostino, anche lui ex calciatore e poi allenatore, e Fulvia, hanno anche una sorella maggiore, Annamaria, di 28 anni, insegnante. Sebastiano, il cui cartellino è ancora dell’Inter, è arrivato al Bari a gennaio dopo aver iniziato la stagione in Belgio, all’Anderlecht. Con l’Under 17 della Nazionale italiana ha disputato un Europeo, arrivando secondo e diventando miglior marcatore del torneo. Salvatore, come il fratello, ha militato nel Club Napoli, poi nel Brescia e nell’Inter. È quindi passato alla Spal e a gennaio di quest’anno è stato ceduto allo Spezia. Ha partecipato ai Mondiali Under 20, uscendo alle semifinali, e ha già esordito con la Nazionale maggiore nel giugno del 2022, in Nations League contro l’Inghilterra a Wolverhampton. Il più piccolo dei tre, Francesco Pio, gioca nella primavera dell’Inter allenata da Cristian Chivu, di cui è stato protagonista con 15 gol in campionato e 1 in Youth League. Durante i Mondiali U-20 in Argentina, è scesco in campo da titolare 4 volte in 6 partite, segnando un gol di tacco ai quarti contro la Colombia.

