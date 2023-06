Serie A, lo spareggio va al Verona: vince 3 a 1 e condanna lo Spezia alla Serie B

Novanta minuti per la salvezza o per la retrocessione. È lo spareggio di Serie A tra Hellas Verona e Spezia. Alla fine, però, ne bastano 38 di minuti per condannare i liguri alla Serie B: segnano i veneti nei primi cinque minuti, poi pareggia lo Spezia al quarto d’ora, ma una doppietta di Ngonge porta il Verona sul 3 a 1, prima del fischio dell’intervallo. Il risultato si trascina fino al termine del match. Così, lo Spezia retrocede, insieme a un’altra squadra ligure, la Sampdoria, e la Cremonese. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in campo neutro, si è giocato per la 13esima volta nella Serie A lo spareggio per la salvezza: l’ultima sfida di questo tipo c’era stata al termine del campionato 2004/05, quando tra Parma e Bologna a retrocedere furono i rossoblù.

