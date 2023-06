Kataleya, la bimba scomparsa dall’hotel Astor a Firenze: «Abbiamo litigato con delle persone, so che è in pericolo»:

La madre di Kataleya Mia Chicllo Alvarez, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze, dice che la sua famiglia ha litigato con qualcuno. Ai carabinieri ha segnalato «chi può averla presa», ha detto ieri ai tg. Si tratta di un’altra famiglia di origine peruviana che abita al terzo piano del palazzo occupato nel quartiere periferico di Novoli. Dove prima si trovava l’hotel Astor. «Abbiamo litigato con delle persone. Volevano occupare le nostre stanze, ai carabinieri ho fatto i loro nomi», dice Katherine al Resto del Carlino. «Ci siamo barricati dentro. C’è stata una rissa, un uomo ubriaco è volato dalla finestra. Hanno provato a dare la colpa a mio fratello ma lui non c’entra niente. È caduto da solo». Poi la frase: «Qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. So che Kata è in pericolo. Non se la devono prendere con lei. Questi sono problemi dei grandi».

Lo stabile occupato in via Maragliano 100

La madre della bambina si riferisce a un episodio accaduto nelle scorse settimane. La famiglia del fratello di Katherina aveva avuto una lite con altri occupanti. I vicini si sono presentati armati e in quella circostanza un giovane dell’Ecuador era caduto dal primo piano senza conseguenze. «Non voglio pensare che siano stati loro, non possono essere arrivati a tanto», sostiene oggi lei. Alcune telecamere hanno inquadrato la bimba mentre si affacciava all’interno del palazzo: «Ma poi è rientrata», replica la madre. C’è una seconda uscita laterale nello stabile occupato in via Maragliano 100: «La mia bambina non ci sarebbe andata mai da sola. Lo sa che è occupata da un uomo e avrebbe avuto paura. È possibile che sia uscita da lì solo se fosse stata con qualcuno». Nella notte di ieri è arrivata una segnalazione su un avvistamento della bimba in via Pistoiese. Si è rivelata falsa.

La telefonata

Una telefonata è arrivata sul numero di Isabel, l’amica della madre. «Era la voce di un uomo adulto di etnia latina che credeva che fossi la madre e mi ha detto che la bambina era con lui», ha detto la donna. Katherina dice anche che il marito, o l’ex, è in carcere a Sollicciano per alcuni piccoli reati: «Ma anche se non stiamo più insieme non ho sospetti su di lui. La sua famiglia ci sta aiutando a cercare la bambina». Kataleya Alvarez è scomparsa da sabato pomeriggio alle 15,30. La madre, rientrata dal lavoro, non ha trovato la bambina affidata allo zio paterno. Lei prima l’ha cercata nello stabile e poi ha allertato le forze dell’ordine. Gli inquirenti hanno perlustrato lo stabile usando i cani molecolari. E non escludono che lei sia ancora dentro l’ex hotel. Il generale dei carabinieri Gabriele Vitagliano dice che potrebbe essere uscita accompagnata da qualcuno.

«Ho io la piccola»

È arrivata anche una telefonata in spagnolo. «Ho io la piccola», ha detto una voce latinoamericana che poi ha chiuso la comunicazione. Lo stabile è occupato da quasi un anno. Le ricerche sono state estese a un vicino corso d’acqua, il Mugnone. Sono arrivate più di cento segnalazioni, ha detto il viceprefetto Eugenio Pitaro. Le due ipotesi degli inquirenti sono l’allontanamento volontario e il sequestro per ritorsione. I militari ieri hanno perlustrato lo stabile. Alcuni di loro dicono di essere sicuri al 100% che la bambina non ci sia. Hanno controllato anche i cassonetti all’esterno e i condizionatori d’aria. In alcuni video ripresi dai palazzi che si trovano davanti all’albergo mostrano tre bambini e una bambina che tentano di scavalcare il muretto del cortile esterno. Il filmato mostra i piccoli che usano alcuni mobili abbandonati come scale. Uno di loro alla fine riesce a scavalcare.

L’ipotesi rapimento

Nello stabile vivono 50 bambini e 70 adulti. L’ipotesi rapimento parte proprio dalla lite del 29 maggio scorso. Ma ci sono state liti anche con esponenti della comunità marocchina. La madre era commessa in un Carrefour, ora fa le pulizie nel supermercato. Le perquisizioni sono al dettaglio, dal tetto alle cantine fino alle stanze che alcuni occupanti non hanno voluto aprire ai familiari della bimba. Kata è alta 1 metro e 15, ha occhi e capelli castani. Quando è sparita indossava una maglietta bianca a maniche corte, pantaloni di colore viola e scarpe nere. Ha 5 anni. Parlando con i cronisti, la madre ha detto anche: «Ho ricevuto una chiamata da un numero sconosciuto, mi ha detto di avere mia figlia».

Gli sconosciuti

Un’amica della bambina scomparsa, secondo quanto è stato riferito da una conoscente di Kathrina, avrebbe raccontato di aver visto degli sconosciuti, donne e uomini, prendere Kataleya, cambiarle abiti e portarla via. Le testimonianze sono al vaglio degli investigatori dei carabinieri che stanno conducendo le indagini. Un video che ritrarrebbe la bambina alla fermata dell’autobus con alcuni adulti «non è attendibile», secondo gli inquirenti. Così come quello nel fast food segnalato in precedenza. A fine mattina, dopo ore estenuanti di attesa e vane ricerche, la madre della bimba, Kathrina, ha avuto un lieve malore ed è stata soccorsa. «Più passa il tempo e più ho paura che qualcuno me l’abbia portata via, non so cosa pensare. Aiutatemi a ritrovarla», dice Katherina.

