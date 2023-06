Quando Berlusconi raccontò, in una barzelletta, di aver parlato con il Padre eterno – Il video

«Sono un napoletano nato a Milano, un vulcano di idee come il Vesuvio», amava dire Silvio Berlusconi. In Campania, per gli eventi della sua Forza Italia, ci andava spesso. Durante la convention intitolata Andiamo a governare, a Ischia, il 15 ottobre 2017, il Cavaliere raccontò una barzelletta di un suo presunto colloquio con Dio. Tra le risate del pubblico accorso al comizio, Berlusconi esordì: «Un giorno parlai col Padre eterno». Il discorso – ironico – tra i due verteva sull’idea del politico e imprenditore di trasformare il paradiso in una società per azioni quotata in Borsa. Proposta che, affermò Berlusconi, era stata apprezzata da Dio. L’unico dubbio che il Padre eterno sollevò al Cavaliere riguardava il ruolo riservatogli: «Perché io dovrei fare il vicepresidente?».

