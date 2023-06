Bimba scomparsa a Firenze, si indaga su una segnalazione a Bologna

Sono scattate anche a Bologna le ricerche di Kata, la bambina di cinque anni scomparsa nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno da un ex hotel occupato di via Maragliane, a Firenze. Il piano di ricerca provinciale a Bologna è stato attivato in seguito alla segnalazione di una signora che è convinta di aver visto la bimba la sera di sabato 10 giugno in una strada di Bologna. Al momento gli inquirenti di Firenze non sono ancora certi della fondatezza della segnalazione, ma la prefettura di Bologna ha comunque optato per l’attivazione del protocollo per la ricerca delle persone scomparse. La Prefettura di Firenze, nel frattempo, ha deciso la chiusura del Piano provinciale per le persone scomparse. Attualmente sono in corso le indagini da parte della polizia giudiziaria coordinata dalla Procura, che indaga per sequestro di persona.

