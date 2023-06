Incidente sul lavoro nel Barese, padre e figlio cadono in una cisterna di vino: morti per le esalazioni

Incidente fatale sul lavoro a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Due uomini sono morti dopo essere caduti in una cisterna del vino a causa delle esalazioni, nella «Cantina storica del cardinale» in via De Nicola. Le vittime sono Giovanni e Filippo Colapinto, padre e figlio di 81 e 47 anni. Secondo le prime ricostruzioni il figlio 47enne stava pulendo la cisterna contenente vino, e sarebbe caduto all’interno di essa. Il padre 81enne, nel tentativo di salvarlo, sarebbe poi caduto a sua volta dentro la cisterna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri, così come il pm di turno Lanfranco Marazia della Procura di Bari e il medico legale Francesco Vinci. Vani i soccorsi, i corpi senza vita delle due vittime sono stati recuperati dai sommozzatori dei Vigili del fuoco, mentre i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti sull’accaduto.

