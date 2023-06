È morta Flavia Franzoni, la moglie dell’ex premier Romano Prodi

È morta all’età di 76 anni Flavia Franzoni, la moglie dell’ex premier Romano Prodi. Lo ha comunicato il suo ufficio stampa in una nota. «Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni». La coppia era in viaggio su un sentiero francescano in Umbria insieme ad alcuni amici, tra i quali l’ex ministro Arturo Parisi. Il gruppo aveva trascorso la notte a Gubbio ed era diretto ad Assisi, la donna potrebbe aver avuto un malore mentre erano impegnati nella camminata. Ex professoressa alla facoltà di Scienze politiche all’università di Bologna, titolare della cattedra Metodi e tecniche del servizio sociale, era sposata con l’ex premier dal 1969 e quattro anni fa avevano festeggiato le nozze d’oro per i cinquant’anni di matrimonio. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia Prodi, da tutti gli schieramenti. «Mi stringo con un forte abbraccio a Romano e ai suoi figli «nel ricordo di una donna straordinaria», ha scritto in una nota Pier Luigi Bersani. La segretaria del Pd Elly Schlein ha voluto portare le condoglianze di tutta la comunità dem, e ai messaggi di affetto si sono uniti, tra gli altri, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente del Veneto Luca Zaia, Carlo Calenda, Maurizio Lupi e Raffaella Paita. Paolo Gentiloni ha ricordato Flavia Prodi come una «donna forte e sempre presente», e anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha diffuso un messaggio di condoglianze alla famiglia. Vicinanza e affetto anche da parte del presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ha poi ricordato: «Era una persona speciale. Una mente acuta, una docente universitaria di alto livello, un’osservatrice della nostra società discreta, ma sempre attenta e presente. Una donna di grande umanità e intelligenza».

