Da Previti a Zangrillo fino a Cairo e Ronzulli: i necrologi di saluto a Berlusconi, tra vip ed ex “nemici”

Dal commovente addio di Alberto Zangrillo a quello di Cesare Previti e signora. E ancora: l’Inter rappresentata dalla vecchia (Pellegrini) e dalla nuova proprietà (Zhang). Il saluto del collaboratore Niccolò Querci e quello di Vittorio Dotti. Fino a Urbano Cairo e Licia Ronzulli. La pagina dei necrologi del Corriere della Sera oggi è piena dei ricordi e dell’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Oltre alla prima moglie Carla Elvira Dell’Oglio l’ultimo saluto è appannaggio di molti vip. «Con te se ne va una parte di noi», scrivono Cesare Previti e la moglie Silvana Pompili. Ernesto Pellegrini ricorda con nostalgia «le innumerevoli battaglie sportive», mentre Steven Zhang fa sapere che le sfide con i nerazzurri «hanno reso Milano città leader del calcio mondiale».

L’assistente storico Querci lo ringrazia per i dieci anni di vicinanza e per non averlo mai lasciato solo. «È stato un onore esserti a fianco nei migliori anni delle nostre vite», scrive l’avvocato Dotti, protagonista all’epoca anche della vicenda che coinvolse Stefania Ariosto. Il dottor Zangrillo ricorda che gli ha sempre dato del lei «e oggi mi permetto di dirti ciao». L’editore di La7 Urbano Cairo, considerato tra i possibili acquirenti di Mediaset, dice che fare il suo assistente «è stata un’esperienza magica». E alla fine c’è anche Licia Ronzulli, con cui i rapporti si erano raffreddati per le querelle interne a Forza Italia. Infine, si fa sentire anche Marysthell Polanco, una delle Papi Girls: «Abbiamo passato insieme momenti difficili, gli ho voluto bene e sempre gliene vorrò. Vola alto, Papi!».

Il necrologio di Gianni Letta

Non sul Corriere della Sera, ma su Repubblica e Messaggero, è invece apparso il necrologio di Gianni Letta, da sempre accanto a Berlusconi nella sua carriera politica: «Questa volta carissimo Silvio mi mancano la forza e le parole. Ti dico solo grazie, e lo ripete con me, a te e a tutta la tua famiglia, la mia famiglia. Ti accompagnino con la preghiera, il ricordo e la gratitudine di Gianni e Maddalena, con Marina, Stefano, Edoardo e Gaia, Giampaolo e Rossana. Un ultimo tenerissimo abbraccio da tutti».

