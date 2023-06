Funerali Berlusconi, il ricordo di Rita dalla Chiesa: «Era sempre più vicino a chi non aveva» – Il video

In Piazza Duomo, per seguire i funerali di Silvio Berlusconi c’è anche la deputata forzista ed ex conduttrice Rita dalla Chiesa. «Devo tutto a Silvio Berlusconi. Il presidente è benvoluto, era molto amato. Poi poteva esser divisivo certo, ognuno ha le proprie idee però la maggior parte degli italiani lo ha sempre amato, seguito. E vedevano in lui quello che magari erano i loro sogni. Una persona che non ha mai dimenticato chi non aveva. Era sempre più vicino a chi non aveva che alle persone che avevano. Questa io me la ricorderò sempre come lezione di vita».

