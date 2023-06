No! Joe Biden non ha detto che «possiamo solamente rieleggere Donald Trump»

«Non riusciamo a vincere questa elezione. Pardon, possiamo solamente rieleggere Donald Trump». Sono queste (We cannot re-elect. We cannot win this election. Excuse me: we can only re-elect Donald Trump) le parole che il presidente degli Usa Joe Biden pronuncia in una breve clip che circola in questi giorni sui social. Un’apparente ammissione di sconfitta in vista delle elezioni previste per il prossimo novembre in cui potrebbe riproporsi la sfida tra i due candidati del 2019. Come allora, però, l’attuale inquilino della Casa Bianca non stava dando per certa la propria sconfitta al voto. Vediamo perché.

Analisi

«È proprio cotto! Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Joe Biden fa una campagna originale: chiede di votare per … Trump! “Non possiamo rieleggere… non possiamo vincere questa rielezione… scusa… possiamo solo rieleggere Donald Trump!” Scott Ritter»

Questo è quello che si legge nella descrizione di uno dei post che diffondo il video su Facebook. Al suo interno, anche un link al canale Telegram che, come spesso avviene per contenuti di questo tipo, ha fatto circolare il video prima che finisse sulla piattaforma di Meta. Qui come in altri post non abbondano i riferimenti alla presunta poca lucidità di Biden.

Con l’imminente tornata elettorale, la clip non ha nulla a che vedere. Infatti, il video circolava già nel 2020, tanto che appariva già in questo articolo del New York Times che spiega in che modo il video è stato manipolato. Per capirlo, si può dare un’occhiata al video integrale, pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Fox News il 7 marzo del 2020. Il discorso è stato pronunciato quel giorno a Kansas City, in vista delle primarie del Missouri previste per il 10 marzo successivo.

La porzione oggetto di verifica arriva dopo 38′ 15”. Si riportano le parole esatte pronunciate dal presidente degli Usa e la rispettiva traduzione in Italiano.

We cannot re-elect, we cannot win this election… Excuse me: we can only re-elect Donald Trump if in fact we get engaged in a circular firing squad here. It’s gotta be a positive caimpaign, so join us!

«Non possiamo rieleggere, possiamo non vincere questa elezione… Pardon: possiamo rieleggere Donald Trump solo se ci lasciamo coinvolgere in questo stallo alla messicana. Questa dovrà essere una campagna elettorale positiva. Quindi unitevi a noi! »

Conclusioni

Sebbene abbia avuto la relativamente infelice idea di introdurre il periodo ipotetico solo a fine frase, Joe Biden non ha ammesso la sconfitta preventiva nei confronti di Donald Trump. Il video in cui sembra dirlo è stato tagliato in maniera da modificarne il significato.

