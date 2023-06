Belgio, finge di essere morto per vedere chi va al suo funerale: l’arrivo in elicottero sorprende i parenti – Il video

«Riposa in pace papà, non smetterò mai di pensarti». Il messaggio sui social non lascia dubbi, poi vengono diffuse le informazioni sul funerale. Così nei giorni successivi amici e parenti, vestiti a lutto, vanno alla cerimonia, poco fuori la cittadina belga di Liegi. E qui vengono sorpresi dallo spettacolare arrivo del morto, che atterra da un elicottero e svela lo scherzo: «Ho finto la mia morte perché non mi sentivo apprezzato, volevo dare una lezione ai miei cari». Protagonista della vicenda è un tiktoker belga di 45 anni, David Baerten, che con la complicità di uno dei suoi figli – che sui social network ha annunciato la morte del papà – ha finto la propria morte per vedere in quanti sarebbero andati al funerale, in quanti avrebbero sofferto. E soprattutto per ricordare loro che la vita è breve e non bisogna rimandare gli appuntamenti, gli incontri. «Quello che vedo nella mia famiglia spesso mi ferisce, non vengo mai invitato a niente. Nessuno mi vede. Ci siamo allontanati tutti», si è lamentato Baerten. Quando è atterrato con l’elicottero, insieme a un cameraman, molti dei partecipanti al funerale gli sono corsi incontro ad abbracciarlo, sopraffatti dall’emozione, e altrettanti sono rimasti ad attenderlo visibilmente confusi.

