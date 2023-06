Il governo trova il sostituto di Levi alla Fiera del libro di Francoforte: Sangiugliano chiama l’ex collega Rai Mauro Mazza

Sarà il giornalista Mauro Mazza a prendere il posto lasciato vacante da Riccardo Franco Levi dopo le dimissioni da commissario straordinario del governo per l’Italia, come Paese d’onore alla Fiera del libro di Francoforte nel 2024. Dopo un inizio di carriera come giornalista al Secolo d’Italia, Mazza è entrato in Rai nel 1990 iniziando una lunga carriera che lo ha portato prima alla vice direzione del Tg1 dal 1998 al 2002, e subito dopo alla direzione del Tg2. Dal 2009 è passato alla direzione di Rai1 fino al 2012, quando passa a dirigere Rai Sport per un paio di anni burrascosi. Passerà poi a Rai Vaticano. La nomina arriva su indicazione del ministro Gennaro Sangiuliano, già direttore del Tg2, durante il Cdm di oggi 15 giugno e dopo le dimissioni di Levi, già sulla graticola per la lettera controversa in cui invitava il fisico Carlo Rovelli a non partecipare alla Fiera del libro di Francoforte dopo il suo intervento al Concertone del 1 maggio critico sull’invio di armi all’Ucraina. Rientrata quella prima polemica, Levi ha rimesso il suo mandato nella mani di Sangiuliano dopo un articolo di Libero secondo cui aveva assegnato la comunicazione per l’Italia alla Buchmesse a una società belga, la Ifc Next, in cui lavorava anche suo figlio.

