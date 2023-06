L’Italia crolla in Nations league, non basta Immobile su rigore: 2-1 per la Spagna che va in finale

È Joselu a condannare l’Italia all’88’ con un gol che per la difesa azzurra sembrava nettamente in fuorigioco, ma regolarissimo invece per arbitro e Var. Finisce in semifinale il cammino della Nazionale di Roberto Mancini in Nations league, dopo che gli azzurri che erano andati da subito in svantaggio al 7′, anche qui con uno svarione difensivo di Bonucci, che si fa beffare da Yeremy Pino pronto a infilare di piatto alle spalle di Donnarumma. Tre minuti dopo per gli azzurri si riapre la partita, con Jorginho che con un’invenzione serve Zaniolo in area, l’ex romanista colpisce al volo di sinistra con il pallone destinato alla curva. Ma la palla tocca il braccio di Le Normand che fa guadagnare un rigore per l’Italia. È Immobile a firmare dal dischetto, con il portiere spagnolo Simon rimasto spiazzato. «La Spagna ha meritato di vincere – commenta il ct azzurro a fine partita ai microfoni di Rai Sport – ha giocato meglio. Nel secondo tempo abbiamo fatto poco. Non abbiamo fatto la partita che dovevamo, abbiano snaturato il nostro gioco». Per l’Italia ora resta la finale di consolazione per il terzo e quarto posto, in programma domenica 18 giugno contro l’Olanda.

