Padre Georg torna in Germania, così il Papa lo rimanda a casa con due righe: «Tornerà alla diocesi di origine»

Tornerà in Germania monsignor Georg Gaenswein, l’ex segretario di Benedetto XVI, che dopo la morte del Papa emerito aspettava un incarico da parte di papa Francesco. La decisione della Santa Sede è arrivata dopo mesi di tensioni, liquidata con poche righe: «Il 28 febbraio 2023 monsignor Georg Gaenswein ha concluso l’incarico di Prefetto della Casa Pontificia. Il Santo Padre ha disposto che dal 1 luglio rientri, per il momento, nella sua diocesi di origine». Padre Georg andrà quindi a Friburgo in Germania, facendo tramontare le indiscrezioni degli ultimi tempi che indicavano per l’arcivescovo tedesco destinazioni punitive in Centro America. Gaenswein rimane così senza incarichi, non essendo più neanche Prefetto della casa Pontificia, carica che comunque da anni non esercitava più dopo che Bergoglio gli aveva chiesto di restare con Ratzinger nel monastero e di non mettere piede di fatto nel Palazzo Apostolico. Il rapporto tra Gaenswein e Papa Francesco è sempre stato complicato subito dopo la morte di Benedetto XVI. Peggiorato poi dopo le critiche espresse apertamente dall’arcivescovo nei confronti del pontefice, soprattutto per la sua battaglia contro la messa in latino.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: