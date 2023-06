Padova, il murales con Marco Travaglio dopo la morte di Berlusconi: «Aiuto, ho perso il lavoro»

Evyrein colpisce ancora. A pochi giorni dal funerale di Silvio Berlusconi, spunta una nuova opera dello street artist a Padova. In via Santa Sofia si può notare un Marco Travaglio che regge un cartello in mano: «Aiuto, ho perso il lavoro», si legge. Il riferimento satirico è alla lunga guerra, sia sui giornali che nei tribunali, che il direttore de il Fatto Quotidiano ha portato avanti in questi anni contro il fondatore di Forza Italia. È, infatti, diventata iconica la puntata del programma di Michele Santorno, Annozero, dove Berlusconi si è seduto sulla sedia in precedenza occupata da Travaglio dopo averla pulita con un fazzoletto.

Il precedente con Meloni e il boss di Cosa Nostra

L’artista Evyrein è già piuttosto noto dopo che lo scorso gennaio ha realizzato un murales sempre a Padova, in via Marsala, che raffigurava la presidente del Consiglio Giorgia Meloni mentre stringe la mano a Matteo Messina Denaro. E con in alto la scritta «In Bonafede», in riferimento alla falsa identità assunta dal boss di Cosa Nostra nell’ultimo periodo di latitanza, in cui si faceva chiamare proprio Andrea Bonafede. Un murales che non è passato inosservato. È stato cancellato poche ore dopo ed Evyrein è stato indagato per vilipendio delle istituzioni lo scorso febbraio.

