Il bancomat non gli ridà la carta, lo punisce a colpi di crocifisso: la sfuriata a Rapallo diventa virale – Il video

Più che una benedizione è sembrato quasi un esorcismo quello tentato da un uomo a Rapallo, in provincia di Genova, infuriato dopo che lo sportello bancomat del Banco di Chiavari aveva inghiottito la sua carta senza restituirla. Come si vede in un video diventato virale sui social, l’uomo ha subito perso la pazienza e con il crocifisso che per qualche strana ragione portava in mano ha cominciato a colpire lo sportello danneggiandolo. La scena si è svolta nella sostanziale indifferenza dei passanti, a eccezione di uno che si è accorto della sfuriata e ha cominciato a riprendere l’uomo mentre usava il crocifisso per punire lo sportello che gli aveva trattenuto la tessera. I carabinieri della stazione sono stati allertati dal personale del Banco Popolare di Milano, e avrebbero già identificato l’autore del gesto. Sono inoltre in corso accertamenti sulle condizioni psicofisiche dell’uomo, un residente della zona, in attesa della denuncia per danneggiamenti da parte dell’ istituto bancario.

