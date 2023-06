Spotify chiude il podcast del principe Harry e di Meghan: ecco perché

Salta il contratto per il podcast con Spotify del principe Harry e di Meghan Markle. Ad annunciarlo sono gli stessi rappresentanti della piattaforma di streaming e la società dei due coniugi Archewell. «Hanno concordato insieme – fanno sapere – di separarsi e sono orgogliosi del podcast Archetypes». Ora Archewell mantiene i diritti di proprietà intellettuale sul lavoro di Archetypes. Gli episodi già pubblicati continueranno a esistere su Spotify, ma non è ancora chiaro se Archewell abbia intenzione di pubblicare quegli episodi anche su tutte le altre principali piattaforme di podcast. I media inglesi riferiscono che l’accordo sarebbe saltato soprattutto a causa della scarsa produzione di contenuti da parte di Archewell, dato che Spotify solitamente richiede più serie o più episodi di uno spettacolo pubblicati su base regolare per le sue esclusive offerte di podcast.

Il podcast

Il podcast è nato nel 2020 ed è stato uno dei primi accordi commerciali della coppia dopo che hanno preso le distanze dalla famiglia reale. Il contratto è stato stimato a un valore di 25 milioni di dollari alla fine del 2020. Ad agosto 2022 è uscita la seconda serie con 12 episodi. C’è da evidenziare che a inizio mese, la piattaforma di streaming musicale ha tagliato all’incirca 200 posti di lavoro nella sua divisione podcast e ha unito i suoi studi interni Gimlet e Parcast in un unico marchio, Spotify Studios.

