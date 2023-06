L’aeroporto di Linate potrebbe esser intitolato a Silvio Berlusconi

Strade, piazze e perfino ponti. Ma forse la proposta più concreta sarà intitolare a Silvio Berlusconi l’aeroporto milanese di Linate. L’idea parte dall’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini. «Mi sembra una bella idea – ha dichiarato – non c’è bisogno di aspettare dieci anni, è una cosa che può decidere la Sea». Albertini ha ricordato New York, dove due dei tre aeroporti sono intitolati uno al presidente Usa John Fitzgerald Kennedy e l’altro a Fiorello LaGuardia, sindaco della città scomparso nel 1947. La proposta solletica il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, precisano fonti governative. «Un’ipotesi su cui è giusto operare: ho già chiesto anche ad Enac quale sia l’iter per poterla realizzare», ha inoltre affermato il viceministro Galeazzo Bignami, interpellato dall’ANSA sul tema. «È ovvio – prosegue Bignami – che prima va verificato se è fattibile a livello normativo, come sembra sia. Poi bisognerebbe confrontarsi sentendo doverosamente l’opinione della famiglia. La decisione ovviamente non compete a me, ma ho ritenuto utile approfondire, sottoponendo l’idea alle autorità competenti, a partire da Enac».

Le intitolazioni, le deroghe e il possibile no di Beppe Sala

Per le intitolazioni si dovrebbero aspettare dieci anni dalla morte. Sono possibili però deroghe. Una mossa che però l’attuale sindaco Beppe Sala – secondo quanto riporta il Corriere – non vuole seguire. Albertini ha replicato: «È vero che c’è la regola che prima di dedicare bisogna consolidare la reputazione e la fama ma le deroghe sono state fatte anche dall’attuale sindaco: è quindi una condizione che può essere superata quando si vuole». Ora la palla passa al MIT.

