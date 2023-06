«God Save the Queen». La bizzarra frase finale del discorso di Joe Biden sulle armi – Il video

Alright. God Save the Queen man. Una chiusura inusuale quella del discorso del presidente Joe Biden. Non solo perché la regina Elisabetta II è morta qualche mese fa. Anche perché l’inquilino della Casa Bianca non si trovava su suolo britannico, bensì in Connecticut, Stato del New England a nord di New York. Il presidente americano aveva appena concluso il suo intervento al National Safer Communities Summit all’Università di West Hartford, durante il quale ha ribadito la sua intenzione di limitare l’uso e il possesso delle armi da fuoco negli Usa. I video della scena hanno iniziato a circolare sui social media nelle scorse ore. Si vede Biden concludere il suo discorso pronunciando l’insolita frase. Dopo aver poggiato il microfono, il presidente esita per qualche istante facendo dei gesti a una persona di fronte a lui. Infine, quando parte la musica d’accompagnamento, si dirige verso il lato del palco. Successivamente, la vice portavoce della Casa Bianca ha chiarito che Biden stava rispondendo a qualcuno nella folla, riporta la Bbc.

