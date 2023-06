Da Napoli agli USA: “Mare fuori” e il possibile remake in Texas (prodotto da HBO)

Al posto del golfo di Napoli il deserto del Texas: potrebbe esser questa la versione americana di Mare fuori. Il colosso Hbo sarebbe interessato a una produzione della serie ambientata però ai confini con il Messico. Il Corriere della Sera che anticipa la notizia spiega che però, al momento, le trattative sono ferme per lo sciopero del settore che sta bloccando le produzioni oltreoceano.

L’annuncio del film di Mare Fuori alla premiazione dei Nastri d’Argento

Ieri, sabato 17 giugno, la popolare produzione italiana ha ricevuto il premio come Serie dell’anno ai Nastri d’Argento. Mentre si sta lavorando alla quarta stagione il produttore di Picomedia Roberto Sessa ha già annunciato la quinta e la sesta. E sis starebbe lavorando per uno spin-off della serie. «Anche per il film stiamo lavorando da tempo, riguarderà storie dei personaggi fuori dal carcere. Ci sarà la stessa squadra di sceneggiatori ma stiamo cercando ancora un’idea forte quindi non so nemmeno se ci saranno gli stessi attori o parte di loro. Di sicuro non sarà ambientato nell’Ipm. E in preparazione Picomedia ha anche una serie sul carcere al femminile, Nate libere, che era in gestazione già prima di Mare fuori. Dunque nessuna parentela con i ragazzi dell’Istituto». Una specie di Orange is the new black all’italiana.

Leggi anche: