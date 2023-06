Disperso un sottomarino turistico nei pressi del relitto del Titanic: ricerche in corso

Un sottomarino di piccole dimensioni, di quelli utilizzati dai turisti per avvicinarsi al relitto del Titanic, sarebbe disperso nell’oceano Atlantico. Lo ha confermato la Guardia costiera di Boston alla Bbc, dichiarando che l’allarme è stato dato alcune ore fa. Al momento sono in corso le ricerche dell’imbarcazione e anche dell’equipaggio, poiché non è ancora chiaro se a bordo ci fossero anche dei passeggeri. Il mezzo fa parte della piccola flotta di mezzi subacquei che alcune compagnie private impiegano per accompagnare gruppi di turisti in vista del celebre Titanic, affondato nel 1912 a più di 3800 metri e circa 500 chilometri a est di Terranova. Il sommergibile disperso appartiene alla società OceanGate Expeditions. «Stiamo esplorando tutte le opzioni e mobilitando tutte le risorse per riportare l’equipaggio al sicuro», hanno dichiarato alla Bbc, «tutta la nostra attenzione è rivolta ai membri dell’equipaggio del sommergibile e alle loro famiglie». Come aggiunge la testata britannica, la compagnia propone un viaggio di 8 giorni per raggiungere il luogo dell’affondamento del Titanic, con escursioni e immersioni in mare aperto, al costo di 250mila dollari a persona.

