Cannabis light, verso il divieto per i minorenni: stop alla pubblicità, spuntano le etichette di avvertimento sui rischi

C’è anche una stretta sulle sigarette elettroniche e sulla cannabis light negli emendamenti alla legge delega fiscale depositati dal governo oggi, martedì 20 giugno, in commissione Finanze alla Camera. Per quanto riguarda la cannabis light, l’esecutivo di Giorgia Meloni propone l’introduzione di un nuovo sistema di tassazione e di un nuovo regime autorizzativo, gestito dall’Agenzia delle dogane, per la commercializzazione e il divieto di vendita ai minorenni. In particolare, il governo prevede di istituire «un regime di tassazione delle parti della canapa coltivata» che vengono usate in «prodotti da fumo o da inalazione», assimilandone di fatto il regime fiscale a quello delle sigarette. La commercializzazione, precisa l’emendamento, potrà avvenire solo attraverso «depositi fiscali autorizzati» e con «particolari misure di vigilanza». La vendita sarà invece permessa solo alle «rivendite di generi di monopolio» o a punti di vendita specializzati con patentino.

L’emendamento depositato oggi prevede il divieto di vendita a distanza, nei distributori automatici e di pubblicità. Alla cannabis light vengono estesi poi tutti i divieti di fumo attualmente in vigore nelle sigarette: nei locali chiusi, nei ristoranti e nelle aree all’aperto vicino a scuole e ospedali. Infine, l’emendamento del governo prevede che su tutti i prodotti contenenti cannabis siano presenti le etichette di avvertenza sui rischi alla salute connessi al fumo. La stretta del governo non riguarda però solo la cannabis light, ma anche i «prodotti da inalazione senza combustione» e le «sigarette che si fumano senza combustione». Per queste due tipologie di prodotti il governo mira a contrastare «il mercato illecito» introducendo un divieto di vendita a distanza, anche dall’estero.

