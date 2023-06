Maturità, il messaggio di Meloni agli studenti: «Non abbiate paura, siete voi i padroni del vostro destino» – Il video

«Non abbiate paura. Vivete tra voi questi attimi come tra i più importanti della vostra vita, perché così sarà». A poche ore dall’inizio della maturità, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rivolgere un pensiero ai tanti studenti che domani saranno alle prese con la prima prova. La premier è intervenuta nella diretta web “Notte prima degli esami”, organizzata da Skuola.net, per fare un proprio personale augurio a tutti i maturandi. Nel farlo, Meloni ha voluto ripercorrere la propria esperienza agli esami di maturità. «Ricordo ancora quei giorni carichi di tensione: lo studio a perdifiato che precedeva gli esami finali, l’adrenalina, la consapevolezza che lì si metteva, in qualche giorno, in poche ore, tutto il lavoro che era stato fatto per anni – ha raccontato la premier agli studenti -. Ma ricordo anche l’emozione, sapendo che che di lì a poco si sarebbe aperto un capitolo completamente nuovo per la propria vita». Ed è proprio su ciò che viene dopo l’esame di maturità che la premier ha voluto dare un altro consiglio a tutti i ragazzi e le ragazze. «C’è chi proseguirà negli studi universitari, chi sceglierà di abbracciare un’esperienza lavorativa: qualsiasi sia la scelta, ricordate che voi siete i padroni del vostro destino – ha sottolineato Meloni -. Siate creativi, buttatevi a capofitto nel vostro sogno, qualsiasi sia. Credeteci con tutte le vostre forze per realizzarlo. Voi siete i protagonisti di quel libro che si chiama vita. Vale la pena di vivere e di leggere quel libro con tutta l’intensità possibile». Infine, un ultimo saluto e il più classico degli auguri: «Siamo tutti con voi, in bocca al lupo».

