Monza, dirigente sportivo picchiato mentre tenta di fermare una rissa tra genitori. Follia al torneo di calcio giovanile: ha perso un rene

Ha perso un rene il dirigente sportivo della Polis Sgp aggredito da uno genitori impegnato in una rissa durante una partita di calcio giovanile a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Ricoverato da due giorni in ospedale, l’uomo ha anche rischiato di perdere la milza, dopo che uno dei genitori lo ha colpito con un calcio alla schiena mentre si trovava a terra. Lo scontro è avvenuto domenica scorsa, mentre si disputava la partita di un torneo all’oratorio Sant’Ambrogio di Seregno tra la squadra di casa, la Polis, e il Muggiò. Dopo un episodio avvenuto in campo, alcuni papà sono rapidamente arrivati alle mani, davanti ai calciatori di otto anni che assistevano terrorizzati. Dopo essere stato aggredito durante la rissa, il dirigente della Polis è tornato a casa dove ha avuto un malore. Portato in ospedale, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico con cui gli è stato asportato un rene ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Solo questa mattina, 20 giugno, le condizioni dell’uomo si sono stabilizzate. I carabinieri stanno cercando ora di risalire al responsabile dell’aggressione.

