Insulti all’arbitro Taylor, mano pesante dell’Uefa: Mourinho squalificato per 4 giornate

Quattro turni di squalifica. È la sanzione pesante decisa dall’Uefa ai danni del tecnico della Roma José Mourinho, reo di aver aggredito verbalmente l’arbitro Anthony Taylor nel dopo-partita della finale di Europa League contro il Siviglia. «You’re a fucking disgrace», ripeteva imbufalito l’allenatore portoghese una volta incrociato l’arbitro inglese nel parcheggio dello stadio, dopo la sconfitta in finale dello scorso 31 maggio. Immediata era stata la decisione dell’Uefa di deferire Mourinho alla commissione disciplinare per il «linguaggio offensivo» usato nei confronti di Taylor. Lo Special One sconterà le quattro giornate di squalifica all’inizio della prossima stagione di Europa League, per la quale la Roma si è nuovamente qualificata.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: