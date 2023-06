Italo Bocchino spiega perché la maggioranza è andata sotto in Senato: «C’era un cocktail di compleanno» – Il video

A Otto e mezzo il direttore del Secolo d’Italia ed ex esponente di spicco del centrodestra Italo Bocchino ha fornito la sua versione dei fatti in merito al fatto che oggi la maggioranza è stata sconfitta nella commissione Bilancio di Palazzo Madama durante l’esame del dl Lavoro. «C’era un cocktail di compleanno al Senato. Sono arrivati con 15 minuti di ritardo», ha spiegato, davanti a un sornione Andrea Scanzi. Della stessa linea il presidente del Senato Ignazio La Russa: «C’è stato un incidente di percorso, un ritardo di 5 minuti che ha provocato una serie di reazioni. Ciò non impedisce di dire che al di là dell’occasionalità dell’incidente di percorso, ho raccomandato sia ai gruppi sia ai rappresentanti del governo di trovare dei modi per cui non si debba sempre arrivare con l’acqua alla gola sugli emendamenti e sui tempi e spero che il mio richiamo a tutti abbia qualche esito positivo». La Russa ha sottolineato che non c’è nessuna contrarietà al provvedimento: «No, tutto è nato perché c’era un cocktail di compleanno..», alludendo al compleanno del forzista Dario Damiani, uno dei due assenti al momento del voto.

