Nuovo botta e risposta Usa-Cina dopo la tregua. Biden: «Xi è un dittatore», Pechino: «Parole irresponsabili»

A due giorni dal colloquio tra il segretario di Stato Antony Blinken e il presidente cinese Xi Jinping, le relazioni diplomatiche tra Usa e Cina sono di nuovo traballanti. Il presidente Joe Biden ha definito Xi «un dittatore» in un discorso elettorale, affermando che si è «veramente arrabbiato» dopo che il presidente cinese ha insistito «perché unissimo il cosiddetto Quad (l’alleanza strategica per frenare l’espansionismo cinese tra Australia, Giappone, India e Stati Uniti ndr)». Non si è fatta attendere la risposta di Pechino, che attraverso le parole di una portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha definito i giudizi di Joe Biden «assurdi e irresponsabili»: violano la «dignità politica della Cina», ha detto per poi aggiungere che «la Cina esprime disappunto e forte opposizione».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: