Verona, agenti immobilizzano a terra una persona, il video diventa virale su TikTok: cosa è successo davvero

Un breve video, diffuso su TikTok, sta recentemente soffiando sul fuoco delle polemiche attorno alle forze dell’ordine. Le riprese si concentrano infatti su un intervento della Polizia e dei Carabinieri di Verona, che fermano e immobilizzano a terra una persona. Immagini che fanno ancor più impressione dal momento che arrivano dopo gli arresti nell’indagine su presunte torture delle Volanti della Questura. Il video tuttavia dura poco più di un minuto, e non permette di ricostruire la vicenda in maniera completa: quello che non si vede è che il fermato – un trentenne cittadino marocchino – aveva in precedenza morso la mano a un poliziotto, gli aveva sputato in faccia, e infine aveva sfondato il finestrino dell’auto di servizio.

Accompagnato in questura, è stato denunciato in stato di libertà per minacce, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’episodio sarebbe avvenuto lunedì scorso davanti alla stazione di Porta Nuova. Gli agenti avevano chiesto all’uomo i documenti, e in breve erano stati circondati da una cinquantina di altre persone. Dopo essersi gettato a terra, è stato bloccato, caricato su un’ambulanza e visitato, e infine accompagnato in questura.

