Milan, doppio sgarbo all’Inter: Lukaku e Frattesi con i soldi della vendita di Tonali

La Gazzetta dello Sport lancia oggi una notizia di calciomercato che ha dell’incredibile: il Milan vuole acquistare i cartellini di Romelo Lukaku e Davide Frattesi con i soldi della vendita di Sandro Tonali. Secondo la rosea il passaggio del centrocampista rossonero al Newcastle è ormai in dirittura d’arrivo. Per un prezzo-monstre: 70 milioni di euro. A lui andranno invece 8 milioni l’anno per sei anni. Il giocatore ha detto sì nonostante la corte dell’ultimora del Chelsea. Ma la parte più interessante è cosa vuole fare la società di Cardinale con i soldi della vendita. Ovvero assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del centravanti belga che ha militato fino all’anno scorso nell’Inter. E acquistare anche il cartellino di Frattesi. A sua volta obiettivo scoperto proprio dei rossoneri.

Quanto costa Big Rom?

Dopo l’addio di Maldini e Massara i rossoneri avevano annunciato un cambio di strategia sul mercato. E l’intenzione di affidarsi a Moneyball, ovvero alla sabermetica per la scelta dei calciatori da acquistare. Ora a quanto pare c’è subito un cambio di prospettiva. Che va a rovinare i piani dell’Inter, visto che il Ds Ausilio era al lavoro per rinnovare il prestito del belga con il Chelsea. Un prestito oneroso ma senza l’acquisto del cartellino, come vorrebbero gli inglesi. Perché le condizioni economiche dell’Inter non possono permettersi certi esborsi.

Ora la prospettiva cambia. Quanto costa Lukaku? I londinesi lo hanno pagato 109 milioni di euro ma adesso lo cederebbero per 40. L’Inter non può pagarli. Il Milan sì. Perché potrebbe spendere i soldi di Tonali. In tutto ciò, il giocatore in più occasioni ha rifiutato offerte dall’Arabia per rimanere a giocare nel calcio europeo. Chissà se gli interesserebbe passare all’altra sponda di Milano.

L’idea Frattesi

Poi c’è Frattesi. Il giocatore del Sassuolo che proviene dal vivaio della Roma è diventato l’oggetto del desiderio del calciomercato. Ma tra Juventus e Napoli sembravano averla spuntata i nerazzurri. La cifra doveva essere più o meno di 30 milioni di euro. Ma ora la prospettiva cambia. Giuseppe Riso è il procuratore sia di Tonali che di Frattesi. Si è già seduto al tavolo con il Milan. Frattesi sarebbe importante per i rossoneri anche per la lista Champions. Lui vuole giocare da interno in un centrocampo a 3. Con l’Inter non ci sarebbero problemi. Con il Milan Pioli potrebbe passare al 4-3-3 per accontentarlo. Sempre che sia tutto vero. E non la solita storia di calciomercato che scompare con l’estate.

