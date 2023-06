Mourinho inviperito dopo la squalifica, l’email a Boban con cui lascia l’Uefa football board

Il tecnico portoghese dice che non ci sono più le condizioni per partecipare all’organo che raccoglieva, con lui, 20 tra i più importanti personaggi del calcio europeo

L’allenatore della Roma Jose Mourinho ha deciso di lasciare con effetto immediato l’Uefa football board, dopo la pesante squalifica di quattro giornate inflitta proprio dall’Uefa per quel che è successo nel dopo gara della finale di Europa league. In quell’occasione il tecnico portoghese si era sfogato contro l’arbitro Taylor riempiendolo di insulti: «Sei una fottuta disgrazia», urlava Morinho nel suo attacco. Nell’email diretta all’ex milanista Zvonimir Boban che presiede l’organo della Uefa, l’allenatore romanista ha deciso di sfilarsi con poche righe mandate via email:

«Caro Boban, nel ringraziarti per l’invito che mi hai rivolto a far parte dell’UEFA Football Board, mi dispiace informarvi che, con effetto immediato, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo. Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato non ci sono più e ho sentito l’obbligo di prendere questa decisione. Ti chiedo cortesemente di comunicare la mia decisione anche al Presidente Sig. Aleksander Čeferin».



L’Uefa football board è un organo creato di recente da Aleksander Čeferin e presieduto da Boban che raccoglie ora, dopo l’uscita di Mourinho, 19 tra i più importanti personaggi del mondo del calcio in Europa. Il suo compito è quello di discutere sui temi più importanti del cacio europeo e indicare possibili soluzioni agli organi decisionali. Nel board ci sono Carlo Ancelotti, Fabio Capello, Paolo Maldini, Javier Zanetti, José Luis Figo, Zinedine Zidane, Michael Laudrup, Jurgen Klinsmann, Rudi Voeller, Rafa Benitez, Robbie Keane, Philipp Lahm, Petr Cech, Juan Mata, Ronald Koeman, Gareth Southgate, Rio Ferdinand, Predrag Mijatovic e Roberto Martinez.

