Ucraina, colpito il ponte di Chongar e altre infrastrutture in Crimea – Il video

Il ponte di Chongar in Crimea è stato colpito dall’Ucraina. Si tratta di uno del ponti che collegano la penisola al resto del paese. A far sapere del colpo è stato il leader filorusso Sergei Aksyonov. Che ha anche detto che non ci sono state vittime: «Al momento gli artificieri stanno effettuando un esame per valutare il tipo di munizioni usato. Le autorità hanno iniziato a ispezionare la carreggiata». Tbc-Ukraine ieri aveva parlato di due potenti esplosioni a Sebastopoli. Il ponte collegava la Crimea alla regione di Cherson. Il governatore filorusso della regione Vladimir Saldo ha parlato di diversi ponti colpiti: «Il regime criminale di Kiev ha bombardato in modo disumano le strutture civili, i ponti sul confine amministrativo tra la regione di Cherson e la Crimea nei pressi di Chongar. Secondo le stime preliminari, sono stati utilizzati i missili britannici Storm Shadow».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: